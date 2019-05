Migranti | scandalo al confine Usa | 900 stipati in centro per 125

fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) In una stanza con una capacità massima di dodici persone ce n'erano 76, 41 invece in un'altra che poteva accoglierne 8. Molti se ne stavano in piedi nei gabinetti per mancanza di posto,

McLarenBlogF1 : #Usa, scandalo al confine con il Messico: 900 migranti stipati in un centro per 125 - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, scandalo negli Usa: 900 persone in centro per 125 #usa - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Migranti, scandalo negli Usa: 900 persone in centro per 125 #usa -