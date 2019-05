Migranti | Casarini | ' nave Marina militare era a 9 miglia dal gommone'

Migranti : Casarini - 'Dovere non rispettare ordine porti chiusi' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Come avevamo sempre detto, i porti li chiudono solo degli ordini che vanno contro ogni legge, ogni convenzione internazionale, e ogni principio di umanità. È dunque un dovere non rispettarli. Praticare il diritto contro lo Stato di polizia". Lo scrive su Twitter Luca

Migranti : Casarini - 'sequestro nave perché non abbiamo consegnato persone soccorse ai libici' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Il reato ipotizzato è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compiuto perché non abbiamo consegnato le trenta persone soccorse in mare ai libici". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini, capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, che ieri è sta

Migranti : difesa Casarini - 'ha salvato vite umane - andrebbe ringraziato non indagato' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Luca Casarini e il comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone hanno salvato vite umane e per questo andrebbero ringraziati. Hanno avuto una atteggiamento corretto sia sotto il profilo etico e morale che penale". A dirlo è l'avvocato Fabio Lanfranca, legale di Cas

Matteo Salvini - la fase due anti-Migranti : "Direttiva cucita addosso a Casarini" - come devasta le Ong : Una direttiva anti-Ong "cucita addosso" a Luca Casarini. Fonti del Viminale fanno filtrare la mossa ufficiale di Matteo Salvini sull'immigrazione clandestina, con una linea "ancora più stringente per la Mare Jonio", la nave dell'italiana Mediteranea Saving Humans attiva nel recupero di migranti nel

Migranti : Casarini - 'grato ad arcivescovo - ci dà forza per andare avanti' : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "È stato un momento di vera condivisione, con un uomo che la Chiesa l'ha vissuta vivendo in Africa, in America Latina, tra gli ultimi. Gli sono davvero grato, ci dà tanta forza per andare avanti". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, il capo missione della Nave Mar

Migranti - il vescovo di Palermo Lorefice incontra Casarini : "Sono con voi della nave Mare Jonio" : Il capo della missione che ha soccorso 50 naufraghi racconta il colloquio. "Mi ha detto: ogni vita salvata è un inno a Dio"

Migranti - Luca Casarini e la vergogna delle Ong : "Che siate maledetti - assassini". Chi accusa : "Che siate maledetti, assassini".Luca Casarini si conferma il solito moderato e vomita insulti contro il governo italiano. Il tema, ovviamente, è quello dei Migranti, che da qualche anno vede l'ex capetto dei centri sociali del Nord Est (uno dei volti di punta dei No global ai tempi, ormai lontani,

Migranti : Casarini - 'Figlio di Tria sulla barca ong? Non leggo certi giornalacci...' : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "La Verità sostiene che sulla barca a vela che seguiva in appoggio la Mare Jonio c'era anche il figlio del ministro Tria? Io non leggo certi giornalacci...". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, capo missione della nave 'Mare Jonio', commentando la notizia pubblicat

Migranti : Casarini - 'io non scappo dai processi come fanno altri...' : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Sia chiaro che io non scappo dai processi, come fanno altri. E non faccio nomi. Io credo in questa indagine che potrò fare luce su come siano andate le cose in quei giorni sulla mare Jonio". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, capo missione della Nave Jonio, dopo

Migranti : Casarini - 'Chi è il criminale - chi fa morire donne e bambini?' : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Purtroppo le tragedie accadono continuamente, stiamo facendo colpevolmente morire delle persone in mare che cercano di salvarsi dall'orrore libico e lo stiamo facendo dal punto di vista istituzionale, quindi chi è il criminale? Ci sono donne e bambini soli senza che ne

Migranti : Casarini - 'Io sereno - ma inchiesta faccia luce su Guardia costiera libica' : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Noi crediamo molto in questa indagine della magistratura di Agrigento, e io spero che si vada fino in fondo. Perché è molto importante che su temi come la legittimità della Sar libica o il fatto che in Libia non esistano porti sicuri, si possa costruire giurisprudenza

Migranti : terminato interrogatorio fiume di Casarini - sette ora davanti al pm : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - E' durato quasi sette ore l'interrogatorio fiume di Luca Casarini, il capo missione della nave Mare Jonio di Mediterranea, ascoltato dai pm di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e manca

Migranti : Casarini ai pm - 'salvare vite in mare è dovere o atto criminale?' : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Salvare in mare vite umane che sono in pericolo e che è lasciata a se stessa è un atto criminale oppure un dovere civico?". E' quanto ha risposto Luca Casarini ai pm di Agrigento che lo stanno interrogando da questa mattina negli uffici della Procura della città dei Te