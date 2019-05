MI AMI Festival 2019 | 3 giorni di musica a Milano

Il 2 giugno in musica con l’Open Air Festival al Parco del Volturno - parlano i promotori Vincenzo D’AMIco e Silvestro S (intervista) : Per una domenica all'insegna della musica arriva l'Open Air Festival di Vincenzo D'Amico e Silvestro S, con uno show che il 2 giugno allieterà il pubblico dalle 16 a mezzanotte. Dalla cornice del Parco del Volturno di Amorosi (Benevento) andranno in scena 5 nomi che hanno fatto della consolle la loro arte, a partire da Antonio Pica, classe 1991 e cresciuto a pane e Marco Carola, Loco Dice e oggi ideatore del concept DirtyClub. Per l'Open Air ...

Mi AMI 2019 : goditi il festival con la nostra Top 10 in onda su MTV Music : Domenica 26 maggio sul canale 704 di Sky The post Mi Ami 2019: goditi il festival con la nostra Top 10 in onda su MTV Music appeared first on News Mtv Italia.

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...

HP GAMIng Festival : il primo laptop dual-screen da gAMIng al mondo e tante innovazioni per i videogiocatori : HP ha annunciato nel corso dell’HP gaming Festival di Pechino, un’importante serie di innovazioni delle famiglie di prodotti OMEN e HP Pavilion gaming, destinate a portare a un nuovo livello le esperienze di gioco degli appassionati del mondo dei videogiochi. Prima tra tutte le innovazioni presentate è l‘OMEN X 2S, il primo laptop con doppio schermo per il gaming al mondo, offre un livello straordinario di potenza e capacità multitasking. ...

Lariobook - si chiude la prima settimana. Il festival riprenderà il 19 maggio con DAMIano Cunego : Seguirà il 24 maggio l'incontro con il giornalista Francesco Specchia, direttore di Pop Economy, la prima piattaforma di economia dedicata ai millennials. Il 27 maggio Giovanni Cocco e Amneris ...

Festival scienza medica 2019 - il programma. Si comincia con le stAMInali : Bologna, 7 maggio 2019 - Tre Premi Nobel, oltre 130 relatori, 80 eventi tra lezioni magistrali, convegni e incontri con scienziati di fama internazionale , spettacoli serali, appuntamenti dedicati alle scuole, 19 sedi coinvolte: sono i numeri della quinta edizione del Festival della scienza medica , che torna a Bologna da giovedì 9 maggio a domenica 12 ...

Luca Zingaretti al Festival di Dogliani. L'incontro con CAMIlleri - poi Montalbano. L'endorsement per il fratello Nicola : Doveva celebrare i vent'anni di Montalbano , ma quello di Luca Zingaretti al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani è stato un one man show. Mai così disponibile, rilassato, divertito, a ...

Paolo Bonolis - lutto in fAMIglia : il conduttore salta il Festival : lutto in famiglia per Paolo Bonolis . Il popolare conduttore televisivo, infatti, è costretto a disertare il Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani , in provincia di Cuneo. Paolo Bonolis ...

CAMIlla Battaglia il 12 aprile in concerto per festival Crossroads : EMIT è un lavoro altamente concettuale, dove scrittura e improvvisazione sono in bilico una sull'altra, mentre per l'ispirazione Camilla Battaglia si affida apertamente alla scienza, la letteratura, ...

Elly Schlein e PiercAMIllo Falasca al Festival di Konrad - in diretta streAMIng : L'ultimo incontro del Festival è un dibattito politico, con due che si occupano di Europa: ci trovate al Circolo dei Lettori di Torino

Perugia - Forza Nuova attacca il giornalista Berizzi e Luxuria 'No al Festival di infAMI e pervertiti' : Con un post su Facebook il gruppo di estrema destra Forza Nuova ha rivendicato uno striscione apparso ieri a Perugia, dove si sta svolgendo il Festival internazionale del giornalismo. 'No al Festival ...

Perugia - Forza Nuova attacca il Festival del giornalismo : "InfAMI e pervertiti" : Il gruppo di estrema destra espone uno striscione contro la manifestazione e in un post su Facebook si scaglia il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, l'ex parlamentare Vladimir Luxuria e don Zanotelli