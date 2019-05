Meteo Roma del 31-05-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per sabato 1 giugno : Meteo Roma: previsioni per sabato 1 giugno Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio localmente anche compatta. Non si esclude invece qualche acquazzone o temporale pomeridiano domenica ma in rapido esaurimento già in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 1 giugno sabato tempo asciutto e soleggiato al ...

Meteo Roma del 31-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino sia in pianura che i suoi rilievi al pomeriggio possibili brevi temporali sulle Alpi sempre soleggiato altrove tempo stabile in serata al centro del mattino eccetto lungo le coste adriatiche con locali piogge dal pomeriggio instabilità convettiva presente tra Lazio ...

Meteo Roma del 30-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo venerdì trovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino sia in pianura che i suoi rilievi al pomeriggio possibili brevi temporali sulle Alpi sempre soleggiato altrove tempo stabile in serata al centro il tempo al mattino eccetto lungo le coste adriatiche con locali piogge al pomeriggio instabilità convettiva presente ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 31 maggio : Meteo Roma: previsioni per domani venerdì 31 maggio Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata, mentre al pomeriggio non si escludono isolate piogge o acquazzoni. Tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per domani venerdì 31 maggio Nuvolosità irregolare nella mattinata su gran parte del territorio; locali piogge o temporali nel pomeriggio sui settori centro meridionali, più ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per piene dei fiumi e frane : “Per la giornata di venerdì 31 non si segnalano fenomeni Meteorologici significativi ai fini dell’Allerta. Il codice colore Arancione nell’Allerta che riguarda la zona della Pianura Emiliana Centrale è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia, sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio“: la protezione civile regionale ...

Meteo Roma del 29-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo asciutto al mattino con nubi sparse ampie schiarite prima che al pomeriggio mi stabilità aumenti specie sui settori orientali residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata fenomeni in esaurimento nella notte al centro locali oggi è già nelle prime ore del giorno con instabilità che tenderà ad aumentare con acquazzoni temporali anche intensi ...

Meteo Roma : le previsioni per giovedì 30 maggio : Meteo Roma: le previsioni per domani giovedì 30 maggio Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata, ma senza fenomeni associati; temporali invece attesi nel pomeriggio. Fenomeni anche in serata ma in progressivo esaurimento. Temperature comprese tra +13°C e +23°C. Per il dettaglio del Meteo a Roma clicca qui Meteo Lazio: le previsioni per domani giovedì 30 maggio Locali piogge al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi, asciutto altrove; ...

Meteo Emilia-Romagna : allerta “rossa” estesa fino a domani : “Per la giornata di giovedì 30 maggio si prevedono probabili rovesci o temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata, associati ad una ventilazione sostenuta da nord-est. Tali fenomeni risultano comunque inferiori alle soglie di allertamento. Il codice colore rosso, per quanto riguarda l’allerta nella zona della Pianura Emiliana Centrale, è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti ...

Meteo - Allerta rossa in Emilia Romagna per le piene dei fiumi : Un vortice di origine polare ricolmo d'aria fredda sta provocando l'ennesima fase di maltempo sull'Italia. Anche oggi è Allerta Meteo rossa in Emilia-Romagna a causa del rischio esondazioni e frane. Da stamane forti precipitazioni interessano il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Bassa Lombardia fino ai settori dell'Emilia.

Meteo Roma del 29-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord insiste maltempo su Gran parte delle regioni settentrionali accetto in Piemonte Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata Pioggia e temporali fin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni in Germania basso Veneto neve sulle Alpi e Appennino oltre 1700 2000 metri di quota al centro tempo instabile con pioggia ...

Allerta Meteo - allarme alluvione in Emilia Romagna : 16.400 sacchi di sabbia per arginare il disastro : 16.400 sacchi di juta, che possono essere riempiti di sabbia per la protezione dalle alluvioni, sono partiti per la provincia di Modena dall’Alto Adige. Il coordinamento delle regioni della Commissione speciale di protezione civile ha richiesto poco dopo le 16 il supporto della Protezione civile provinciale per le zone colpite da inondazioni in Emilia-Romagna. “Entro 6 ore dalla richiesta possiamo fornire i sacchi”, spiega il ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Meteo Roma del 28-05-2019 ore 19 : 15 : Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani ad insistere maltempo su Gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Piemonte Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata Pioggia temporale sin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni più intensi sul Emilia basso Veneto neve sulle Alpi e Appennini oltre 1700 2000 metri di quota al centro tempo instabile con pioggia ...

Meteo - grandine apocalittica in Romania : auto e tetti distrutti - accumuli di ghiaccio sulle strade di Zalau [FOTO e VIDEO] : Fenomeni Meteorologici estremi continuano a colpire la Romania. Era in vigore il codice rosso per grandine e tornado nel distretto di Salaj, nel nord del Paese, e le previsioni sono state rispettate in pieno. Infatti, una forte tempesta, accompagnata da una furiosa grandinata, ha appena colpito il capoluogo Zalau. Dalle immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo è possibile vedere gli effetti ...