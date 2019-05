Meteo | insolito e devastante tornado in Cile | tanta distruzione a Los Ángeles | feriti e

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Grandedopo il passaggio di unnel settore nordorientale della comunità di Los, regione di Bío Bío, nelcentro-meridionale. Il fenomenorologico,per la zona, si è verificato intorno alle 18 (ora locale) di ieri, giovedì 30 maggio. Secondo quanto riportato dagli abitanti della città, pochi minuti prima dell’arrivo delc’era stato un temporale con grandine di grandi dimensioni e forti venti in diversi settori della città. Il sindaco della città, Esteban Krause, ha dichiarato a CNN Chile che la situazione “ha influenzato diversi quartieri, veicoli, case che sono state danneggiate nei tetti e numerosi pali dell’illuminazione pubblica sono stati abbattuti”, come dimostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e le incredibili scene dei video in fondo. Il vortice ha abbattuto anche molti alberi e ...

Barcellonameteo : Estate inizia male. Trend meteo Aeronautica validità 30 giorni: Il meteo con validità 30 giorni diffuso dell'Aerona… - CorrierediMalta : Un aprile insolito per le isole maltesi: i dati del servizio meteorologico su pioggia, vento e maltempo #Malta -