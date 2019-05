Meteo Giugno | le Previsioni per l’Italia | verso un’improvvisa Estate dopo il Maggio più

Meteo oggi e domani : previsioni del tempo weekend 1 e 2 giugno : Meteo 1-2 giugno e oggi, 31 maggio: previsioni del tempo al Nord, al Centro e al Sud Come sono le previsioni del tempo di oggi, venerdì 31 maggio 2019, e del fine settimana dell’1-2 giugno al Nord, al Centro e al Sud? Come da tradizione, il Meteo di oggi e del weekend è stato reso noto, in modo dettagliato e approfondito, sulle pagine di DiPiù e DiPiùTv, rispettivamente da Francesco Laurenzi e Mario Giuliacci, dei quali riportiamo in ...

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Meteo Italia : svolta nei primi di Giugno - arriva il caldo! : L'ennesima perturbazione di questo Maggio altamente instabile e più fresco della norma sta interessando la penisola: fra oggi e domani dispenserà piogge e temporali diffusi, anche di forte...

Meteo - Previsioni terribili per fine Maggio e inizio Giugno : maltempo e freddo anomalo senza sosta [MAPPE] : Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine sono davvero sfavorevoli non solo per gli ultimi giorni di questo pazzo Maggio falcidiato da maltempo e freddo anomalo, ma persino per la prima decade di Giugno: l’estate Meteorologica 2019, che inizierà Sabato, sarà caratterizzata da una lunga fase perturbata in avvio, sulla falsariga di quest’incredibile primavera ultra-piovosa e particolarmente fredda. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i ...

Quando arriva l’estate 2019 : Meteo Giugno Italia e temperature : Quando arriva l’estate 2019: meteo giugno Italia e temperature Quando arriva l’estate 2019? È una domanda che si pongono in molti, visto il brutto tempo degli ultimi giorni e la primavera che è stata praticamente un miraggio. l’estate, come ben saprete, arriva il 21 giugno, ma le temperature (e le condizioni meteorologiche) che stiamo vivendo in questi giorno non sono proprio condizioni abituali per fine maggio. Quando arriva ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : ancora freddo e maltempo nelle prossime settimane - illusione d’Estate a inizio Giugno : Stiamo ormai per entrare nell’ultima settimana di un maggio che si è rivelato anomalo dal punto di vista Meteorologico sull’Italia. Diverse irruzioni artiche hanno, infatti, prodotto forte maltempo in diverse occasioni e temperature più fredde della media del periodo. Ieri, giovedì 23 maggio, Campobasso è stata imbiancata da una violenta grandinata e condizioni simili si sono verificate anche in Basilicata, Campania e Umbria. Nell’ultima settima ...