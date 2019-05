Mercato Napoli | l’agente di Veretout | “Se lui vuole farò di tutto per portarlo in

CalcioMercato Napoli - SKY : “Non solo Di Lorenzo : ecco i possibili nuovi scenari di mercato” : Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. Calciomercato Napoli, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sui possibili affari del club partenopeo. “La stagione è appena finita ma per il Napoli è già tempo di Calciomercato: la nuova squadra di Ancelotti è ancora da costruire e per questo la dirigenza è ...

Mercato Napoli - Almendra affare saltato : le ultime : Mercato Napoli, Almendra affare saltato: le ultime Mercato Napoli Almendra| Sembrava fatta per Almendra al Napoli e invece, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss l’affare sembra esser saltato. La radio ufficiale parla della volontà di Giuntoli di mollare il calciatore per due motivi in particolare: Il Boca Junior non ha più bisogno di monetizzare dopo 3 cessioni che hanno portato nelle casse del club addirittura 40 milioni di ...

CalcioMercato Napoli - oggi visite mediche per Di Lorenzo : E’ il primo acquisto del Napoli. Il suo nome era accostato da giorni ai partenopei ma, in attesa dell’ufficialità, Giovanni Di Lorenzo si può considerare un calciatore azzurro. E’ arrivato questa mattina a Villa Stuart a Roma per le visite mediche. Il terzino destro dell’Empoli, dopo l’ok dei controlli fisici, potrà firmare un contratto quinquennale da poco più di un milione a stagione. Per il 25enne toscano, ...

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...

CalcioMercato Napoli - Di Lorenzo + Veretout : l’agente conferma : “Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere”. Sono le dichiarazioni di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni ...

CalcioMercato Napoli - Bennacer nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

CalcioMercato Napoli - i prossimi acquisti secondo i bookie : Lozano e Trippier : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove per la prossima stagione ed al momento può essere considerata la squadra più attiva in chiave di Calciomercato. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’Empoli per Di Lorenzo, operazione da 10 milioni di euro, sarà l’ex Reggina il primo innesto per Ancelotti per la prossima stagione. Nel frattempo i bookie si sbilanciano sui prossimi due acquisti. L’attaccante ...

Napoli - tutti gli obiettivi del presidente De Laurentiis : il punto sul Mercato degli azzurri : Non solo Di Lorenzo, il Napoli lavora anche su altri obiettivi di mercato che potrebbero rinforzare la rosa di Ancelotti Messe ormai le mani su Di Lorenzo, con un’offerta di dieci milioni di euro che l’Empoli dovrebbe accettare nei prossimi giorni, il Napoli si concentra adesso sugli altri obiettivi di mercato. Claudio Grassi/LaPresse Per quanto riguarda il reparto offensivo, il club del presidente De Laurentiis ha messo gli ...

Castagne al Napoli. Potrebbe essere lui il secondo acquisto del Mercato : Come spesso funziona in periodo di calciomercato si rincorrono voci e conferme sui prossimi o presunti tali acquisti del Napoli. La redazione di Radio CRC ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato per il Napoli riguardo Timothy Castagne: “L’entourage di Castagne, conferma che il suo assistito è un calciatore che piace molto al Napoli, ma non è stato né bloccato né chiuso. Ama giocare a destra anche nella nazionale belga, a sinistra ...

Empoli - Corsi fiume in piena sul Mercato : “Di Lorenzo al Napoli? Potrebbero esserci sorprese…” : Finale amaro per l’Empoli, che perde dopo un anno la Serie A nonostante una fase conclusiva di stagione importante e la grande partita giocata a Milano contro l’Inter. Adesso è il momento di voltare pagine e pensare al mercato, come rivelato dallo stesso presidente Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Sportiva. “Stiamo metabolizzando la retrocessione, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per ...

CalcioMercato Napoli - fatta per Di Lorenzo : affare da 10 milioni di euro : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate, Giovanni Di Lorenzo ex terzino dell'Empoli sarà un prossimo giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti dalla stagione 2019-2020. Come scrive il giornale milanese La Gazzetta dello sport, il laterale toscano dopo la retrocessione della squadra di Andreazzoli in Serie B lascerà la Toscana dopo 74 presenze e 6 gol in due stagioni, per andare all'ombra del Vesuvio. I ...

Mercato Napoli - Quagliarella è più di un sogno : ma Ferrero non vuole svenderlo : Mercato Napoli, Quagliarella è più di un sogno: ma Ferrero non vuole svenderlo Mercato Napoli Quagliarella| Napoli-Quagliarella è destinato ad essere uno dei tormentoni più caldi di questa estate. L’attaccante della Sampdoria ha salutato in lacrime i propri tifosi, quasi come a comunicare la propria scelta: quella di tornare all’ombra del Vesuvio. E’ una seconda possibilità che Fabio merita, specie visto come gli è stata ...

Gazzetta – Napoli - calcioMercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea sugli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...