Mediaset | ecco chi è pronto ad abbandonare Maria De Filippi e Tu si que vales

Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Dai dieci milioni di Gerry Scotti a due e mezzo di Alessia Marcuzzi : ecco i compensi : Con costanza si discute dei compensi dei volti del servizio pubblico. Il contratto di Fabio Fazio è diventato un caso politico, nei giorni scorsi sono nate polemiche sui presunti 17 mila euro per due minuti a Fiorello. Repubblica ha riportato la volontà di Carlo Conti di non ridursi lo stipendio e passare a Mediaset, ipotesi smentita dal conduttore toscano. Insomma delle cifre che circolano a Viale Mazzini si sa praticamente tutto, anche perché ...

Addio Allegri : “SportMediaset” - clamoroso : ecco il nuovo candidato! : La Juventus continua a riflettere in maniera totale sul prossimo futuro della panchina. Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, nelle ultime ora Gasperini alla Juve sarebbe un accostamento affascinante che potrebbe trovare importanti riscontri in vista del futuro. Il tecnico piace alla dirigenza bianconera, ma chiaramente non rappresenta una prima scelta. Il sogno nel […] More

Ciao Darwin 2019 non va in onda stasera - ecco il comunicato Mediaset : Ciao Darwin 2019 non va in onda stasera, ecco il comunicato Mediaset stasera 26 aprile 2019 non andrà in onda Ciao Darwin. La settima puntata del programma sarà trasmessa il 3 maggio alle 21.20 su Canale 5. Tale decisione è dovuta alle previsioni sugli ascolti che potrebbero calare a causa del periodo festivo in cui ci troviamo. Il cambio di programma non è quindi legato all’infortunio che ha coinvolto un concorrente durante il ...

Ciao Darwin non va in onda venerdì - la decisione di Mediaset : ecco perché : “Ciao Darwin”, partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori. Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda di venerdì 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera. La nuova puntata di “Ciao Darwin” andrà quindi in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Canale ...

Ciao Darwin non va in onda venerdì - la decisione di Mediaset : ecco perché : '', partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori. Canale 5 ha deciso di evitare la ...

Amici - 'ecco chi è il numero uno'. Impensabile incoronazione dal cuore di Mediaset : Domani sera, su Canale 5, andrà in onda ancora una puntata dello sceneggiato L' amore strappato. È una storia vera, accaduta alcuni anni fa, che i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno ...

Amici - "ecco chi è il numero uno". Impensabile incoronazione dal cuore di Mediaset : Domani sera, su Canale 5, andrà in onda ancora una puntata dello sceneggiato L' amore strappato. È una storia vera, accaduta alcuni anni fa, che i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno egregiamente trasferito sullo schermo e Sabrina Ferilli è la protagonista molto brava. Leggi anche: Amici e il