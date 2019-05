Maurizio Sarri sarebbe pronto a rimanere al Chelsea

Pedullà : «Maurizio Sarri vuole la Juve - soltanto la Juve - imprescindibilmente la Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri, sul Corriere dello Sport continua a confermare la volontà del tecnico. Maurizio Sarri ha deciso: vuole la Juve, soltanto la Juve, imprescindibilmente la Juve Le parole rivolte ai tifosi del Napoli dopo la vittoria di Baku, “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro. Poi la professione ti porta a fare altre scelte”, ne sono una prova La decisione di lasciare il Chelsea era ...

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio Sarri? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...

La sintesi perfetta tra genio e sregolatezza : questo è Maurizio Sarri : Certe partite non iniziano mai. Finiscono ancor prima di scendere in campo. Perché quando dalla tua parte hai un maestro di calcio come Maurizio Sarri, cuore tinto di azzurro abbinato alla genialità della scuola toscana, non serve aggiungere molto per vincere un match: è come acquistare una torta di compleanno già pronta, alla quale serve soltanto un rapido e indolore soffio sulle candeline. Due numeri dal significato profondo quelli che ...

Maurizio Sarri Juve : Chelsea chiede indennizzo - le ultime notizie : Maurizio Sarri Juve: Chelsea chiede indennizzo, le ultime notizie Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, pare sempre più vicino all’addio alla panchina del Chelsea. Si fanno sempre più pressanti le indiscrezioni che lo vogliono in procinto di diventare il nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri Juve: la dedica a Napoli La notte del 29 maggio 2019 a Baku, dove i blues si sono nettamente imposti sull’Arsenal per 4 a ...

Il trionfo di Maurizio Sarri : in Europa già avanti ad Allegri e Conte : È il Chelsea di Maurizio Sarri ad alzare al cielo l'Europa League 2019. I Blues si sono aggiudicati il trofeo per la seconda volta nella loro storia battendo con un nettissimo 4-1 l’Arsenal nel derby di Londra esportato a Baku. È stata una finale senza storia dominata in largo e in lungo dai londinesi in maglia blu che hanno steso al tappetto i Gunners con i colpi del grande ex Giroud, di Pedro e due volte Hazard, intervallati dalla rete tanto ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo ...

L'Europa ai piedi di Sarri e il popolo di Maurizio urlò nel cuore di Napoli : «Scusate ma che succede? Gioca l'Italia?». No signora cara che passi per piazza Miraglia a prendere un paio di pizze per la cena, stasera non gioca l'Italia e neanche il Napoli,...

Maurizio Sarri - dal lavoro in banca all’Europa League : il ‘Maestro’ che ha portato il Chelsea al trionfo in tuta e sigaretta : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea: il giusto merito per l’ex banchiere, maestro di calcio, da questa notte sul tetto d’Europa Dopo 29 anni di carriera, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo degno di nota, portandosi a casa l’Europa League al termine di uan splendida finale dominata dal suo Chelsea, capace di stendere l’Arsenal con il risultato di 4-1. Sembra incredibile dirlo ...

Calcio - finale Europa League 2019 : Chelsea-Arsenal 4-1. Maurizio Sarri domina il derby di Londra : Maurizio Sarri esulta nella notte di Baku: il Chelsea vince l’Europa League di Calcio battendo in finale i concittadini dell’Arsenal con un perentorio 4-1 che indica in maniera netta la formazione londinese più forte nella gara di questa sera. Accade tutto nella ripresa: l’ex Giroud spacca la gara, raddoppia Pedro, poi arriva il tris su rigore di Hazard. Iwobi accorcia, ma ancora Hazard fa scorrere i titoli di coda sulla ...

È la grande notte di Maurizio Sarri : È la grande serata di Maurizio Sarri che conquista il primo grande trofeo della sua carriera. È la serata – 29 maggio – che segna il definitivo ingresso di Maurizio Sarri nel club degli allenatori vincenti. Il suo Chelsea ha schiantato 3-0 l’Arsenal di Emery. Emery che questa coppa l’ha alzata tre volte di fila quando era al Siviglia con Monchi.La partita ha avuto un senso solo nella prima mezz’ora. Dopodiché i ...

Juventus - il nuovo mister è Maurizio Sarri : la foto di Andrea Angelli che lo conferma : Il prossimo allenatore della Juventus? Lo svela in modo piuttosto inequivocabile TuttoSport, con una fotografia che parla da sola. Un'immagine che ritrae Andrea Agenlli a Baku, Azerbaigian, dove ci gioca la finalissima di Europa League tra Chelsea e Arsenal. E non solo Agnelli era a Baku, ma è andat

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Juventus - arriva Maurizio Sarri : parla Luciano Moggi - ecco il profilo migliore : Se non ci sono mai stati dubbi su chi poteva vincere il campionato, diversamente è successo per le qualificazioni di Champions, Europa League e la retrocessione. È arrivato all' ultima giornata, il momento della verità, che ha consacrato l' impresa dell' Atalanta di Gasperini, capace di portare i su