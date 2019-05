Maturità | nomi commissari esterni sul sito del Miur lunedì 3 giugno

Nomi commissari esterni Maturità 2019 : data uscita in segreteria a breve : Nomi commissari esterni maturità 2019 : data uscita in segreteria a breve Ultime notizie sui Nomi dei commissari esterni che presenzieranno all’esame di maturità 2019 . Gli studenti che quest’anno faranno l’esame di Stato attendono infatti con ansia e molta curiosità l’ufficializzazione dei Nomi dei docenti esterni , notizia che li porterà sui gruppi Facebook dedicati (o altrove, ognuno secondo il proprio metodo) per ottenere informazioni su ...

