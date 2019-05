Marco Mengoni arriva in Italia con Atlantico Tour Green Nation

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019)ha concluso ieri sera all'Unipol Arena di Bologna, con l'ennesimo live da tutto esaurito, la prima parte di, ilsold out ined Europa prodotto da Live. Un'avventura lunga due mesi con oltre 200 mila biglietti venduti, partita dall'Europa con cinque straordinarie anteprime e proseguita con ben 20 date nei palazzetti di tutta. Ununico, non solo per i suoi numeri, ma anche e soprattutto per il suo impegno nei confronti dell'ambiente, tema che sta da sempre a cuore a, già testimonial per l'della campagna Planet or Plastic? dial Geographic.Anche le piccole azioni quotidiane possono fare la differenza esi è fatto promotore di questi valori sensibilizzando l'opinione pubblica sull'emergenza ambientale derivante dall'uso smisurato delle plastiche monouso. Borracce e bottiglie di vetro nei ...

