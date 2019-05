Maltempo | Alleanza Cooperative | “Danni all’agricoltura per 2 milioni”

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Smottamenti, allagamenti, straripamenti di fiumi, serre spazzate via dalla furia dell’acqua e cio’ che si e’ salvato prima ammuffisce dopo. E’ di oltre due miliardi il primo bilancio dei danni determinati dalcon pesanti ripercussioni sulla frutta di stagione”. Così Giorgio Mercuri, PresidenteAgroalimentari in una lettera al Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio per fare il punto sui danni subito dal comparto: “Siamo fortemente preoccupati per la tenuta delle aziende agricole che non possono essere lasciate sole ad affrontare questi cambiamenti climatici epocali”. “Il clima assolutamente anomalo, con basse temperature e piogge autunnali, sta mettendo in ginocchio il comparto ortofrutticolo, con forti ripercussioni in termini di mancata commercializzazione in tutta la penisola”, ...

