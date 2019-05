gossipetv

(Di venerdì 31 maggio 2019) Cristianosi scaglia dicontroDe, il post Instagram Non si fermano le critiche di Cristiano, opinionista al Grande Fratello, controDe. Abbiamo visto in diretta tv diversi scontri tra i due che in molte occasioni hanno chiamato in causa anche il nonno della concorrente, il tanto amato … L'articolodiDe: “Aiutatemi a capirla” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Malgioglio attacca di nuovo Francesca De André: “Aiutatemi a capirla” - granato_serena : RT @granato_serena: #GrandeFratello: il post di #CristianoMalgioglio al veleno, contro #FrancescaDeAndré ?? #gf16 - granato_serena : #GrandeFratello: il post di #CristianoMalgioglio al veleno, contro #FrancescaDeAndré ?? #gf16 -