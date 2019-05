Maglie | muore e lascia 3milioni di euro alla Asl di Lecce

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Emanuela Carucci Una donna di 95 anni nel suo testamento specifica: "Voglio che sia costruito un ospedale sul territorio per aiutare chi ha bisogno" Si chiamava Vita Carrapa e viveva a, un Comune in provincia di. Dopo la morte hato un testamento ai suoi concittadini. Ben tre milioni dia patto che vengano utilizzati per l'apertura di un ospedale in paese.È passata a miglior vita a febbraio scorso a 95 anni. Mai sposata come le sue sorelle. L'unico ad aver messo su famiglia era il fratello, ma non aveva figli ed era rimasto vedovo poco dopo il matrimonio. Così Vita, che ha sempre condotto la sua esistenza in modo modesto ha deciso dire i soldi, suoi e dei fratelli già defunti,comunità.Una vita semplice quella dei Carrapa, senza scialacquare, con un obiettivo ben preciso: il bene dei propri concittadini. La volontà della donna è chiara nel ...