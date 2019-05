Magistrati indagati | il ministro della Giustizia Bonafede attiva ispettorato

Magistrati indagati - le manovre per la nomina del procuratore a Perugia. Cosi volevano screditare l’aggiunto Ielo : manovre di palazzo e bustarelle. Sembra scritta da un sceneggiatore la storia che sta squassando la magistratura. Con il pm ed ex presidente dell’Anm, Luca Palamara indagato per corruzione per aver intascato 40mila euro per far sedere sulla poltrona di procuratore capo di Gela, Giancarlo Longo. Ma nelle 19 densissime pagine con cui la procura di Perugia ha ordinato agli uomini della Finanza di perquisire il magistrato c’è anche ...