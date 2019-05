Mafia : processo trattativa - Corte 'dubbi su autenticità papello' (2) : (AdnKronos) - Anche il gup del Tribunale Marina Petruzzella, che aveva assolto l'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla trattativa Stato-Mafia, aveva parlato del 'papello' come "frutto di una grossolana manipolazione" di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo

Mafia : processo depistaggio - ex pentito Scarantino chiede scusa per false accuse : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Chiedo scusa a Giuseppe La Mattina". A 27 anni dalla strage di Via D'Amelio arrivano le scuse dell'ex pentito Vincenzo Scarantino a Giuseppe La Mattina, uno degli imputati che furono ingiustamente accusati e condannati all'ergastolo per la strage in cui morirono

Mafia : processo depistaggio - al via controesame ex pentito Scarantino : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - E' ripreso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D'Amelio. Oggi inizia il controesame dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, che nelle scorse due udienze è stato interrogato a lungo dal Procuratore a

Mafia : processo Mannino - il 22 luglio Camera consiglio e sentenza : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Sarà emessa il prossimo 22 luglio la sentenza del processo d'appello stralcio sulla trattativa tra Stato e Mafia a carico dell'ex ministro Calogero Mannino, accusato di violenza e minaccia a corpo politico dello Stato. Lo ha annunciato il Presidente della Corte d'appel

Mafia : processo Mannino - Pg chiede acquisizione verbali neo pentito Bisconti : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Le dichiarazioni del neo pentito di Mafia Filippo Bisconti potrebbero entrare nel processo appello stralcio della trattativa Stato-Mafia che vede imputato l'ex ministro Calogero Mannino, accusato di attentato a corpo politico dello Stato. Oggi, durante l'udienza dedica

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così venivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - L'ex pentito poi racconta un episodio in cui la pm Ilda Boccassini avrebbe capito fin dall'ottobre del 1994 che non era attendibile. "Scarantì, io non le credo", gli disse la magistrata alla fine di un colloquio investigativo. Dichiarazioni che poi si riveleranno farlocche, ma solo mol

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così venivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Poi accusa uno degli imputati, Mario Bo, di averlo aggredito mentre si trovava nella sua abitazione vicino Imperia. "Un giorno stavo andando in Procura a Genova per ritrattare le mie dichiarazioni sulla strage, quando chiesi al poliziotto che dovevo tornare a casa per fare la pipì. Cos

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così venivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Secondo l'accusa, nell'estate del 1992 il gruppo investigativo denominato 'Falcone e Borsellino' e composto dai tre imputati, avrebbe 'imbeccato' Scarantino, su quello che doveva dire sulla strage Borsellino. Come ha scritto Antonio Balsamo, Presidente della Corte d'assise nissena che

Mafia : processo depistaggio - terminata deposizione fiume Scarantino : Caltanissetta, 17 mag. (AdnKronos) - E' terminata, dopo due giorni, la deposizione fiume dell'ex pentito Vincenzo Scarantino all'aula bunker di Caltanissetta nel processo per il depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Il processo è stato rinviato al prossimo 29 maggio per l'inizio del controesame.

Mafia : processo depistaggio - riprende deposizione Scarantino : Caltanissetta, 17 mag. (AdnKronos) - riprende all'aula bunker di Caltanissetta la deposizione dell'ex pentito Vincenzo Scarantino al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Nella deposizione di ieri l'ex collaboratore di giustizia, che ha ritrattato per due volte durante la sua collab

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (4) : (AdnKronos) - Fiammetta Borsellino ascolta, sempre in silenzio, seduta accanto al suo legale, l'avvocato Vincenzo Greco. La famiglia si è costituita parte civile nel processo. A poca distanza ci sono i tre imputati. Anche loro ascoltano in silenzio le parole dell'ex pentito. "Io non mi sento di dire

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (3) : (AdnKronos) - Vincenzo Scarantino decise di collaborare con i magistrati quasi due anni dopo il suo arresto per la strage di via D'Amelio, nel 1992. "Nel 1994 ho chiesto di collaborare con i magistrati perché non ne potevo più. Nel carcere di Pianosa mi hanno umiliato per mesi, mi facevano spogliare

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' (2) : (AdnKronos) - "Nell'ottobre del 1992 ero in carcere a Venezia, dove i topi mi ballavano addosso, quando arrivò un altro detenuto, Vincenzo Pipino. Che mi aiutava a scrivere le lettere per mia moglie, che firmavo con la mia impronta della mano. Qualche giorno dopo un detenuto mi disse che "Pipino era

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'Io colpevole di essere innocente' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- "Io, colpevole di essere innocente". Scandisce più volte la frase, la ripete due, tre, quattro volte. Con lo sguardo perso nel vuoto. Riappare in un'aula di giustizia Vincenzo Scarantino, l'ex picciotto della Guadagna di Palermo,