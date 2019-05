Mafia | Palermo | condanne per oltre un secolo al clan di Resuttana

Mafia : Palermo - chiesti 20 anni di carcere per presunto boss Sutera : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - La pena a venti anni di carcere è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dai pm della Dda di Palermo per Leo Sutera, presunto capoMafia di Sambuca di Sicilia (Agrigento), ritenuto dagli inquirenti uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le

Palermo - Mattarella : "La Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime della Mafia" : La Presidente del Senato Casellati: "23 maggio ferita mai rimarginata". Il Presidente della Camera Fico: "Piano Marshall per sconfiggere Cosa nostra". Il ministro Bussetti: "Dalla scuola messaggio forte contro la mafia"

Mafia - i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo : Mafia, i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, va in scena I traditori, che ricostruisce i retroscena di uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’opera-inchiesta firmata dai giornalisti Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. ...

No Mafia memorial - un laboratorio contro le cosche a Palermo : Da un anno nel centro storico del capoluogo siciliano c'è uno spazio di studio, riflessione e incontro che anima il dibattito pubblico. Perché, spiegano gli animatori dell'iniziativa, «la Mafia si vince studiando» Il 23 maggio un lenzuolo contro la Mafia" «Quella dannata estate del 1992 in cui la Mafia mostrò la sua forza lasciandoci inermi» "

Mafia : 'Il futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici

Mafia : asse Milano-Palermo - colpito Clan Fontana : Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

Mafia - investivano nella produzione del caffè sull’asse Milano-Palermo. Sei arresti e due società sequestrate : Investimenti mafiosi nella produzione e nella distribuzione di caffè in un inedito asse tra Milano e Palermo. Questo l’esito di un indagine che ha portato a sei arresti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l’aggravante mafiosa. I finanzieri hanno portato alla luce una organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa ...

La Mafia del caffè da Palermo a Milano : così la figlia del boss riciclava i soldi del clan : Cosa Nostra ha messo le mani nella produzione e nella distribuzione di caffè. Sono sei gli arresti eseguiti all'alba di oggi dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziario di Palermo. Sequestrate anche due società. In manette - tra gli altri - è finita Rita Fontana, la figlia trentenne dello storico boss palermitano Stefano Fontana (morto nel 2012).Continua a leggere

Mafia : i boss investivano nel caffè in un asse Milano-Palermo - sei arresti e sequestri : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Cosa nostra investiva, in un inedito asse tra Milano e Palermo, nella produzione e nella distribuzione di caffè. Sono sei gli arresti eseguiti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico- finanziario di Palermo, in collaborazione con lo Scico-Servizio Centrale Inves

Mafia - la figlia del boss riciclava i soldi del clan. Da Palermo a Milano fra selfie e affari riservati : Blitz della Guardia di finanza, scattano sei arresti. Il tesoro di famiglia in due aziende di caffè, ora sequestrate

Mafia : Palermo - Prefettura adotta quattro interdittive antiMafia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - quattro interdittive antiMafia sono state adottate dal Prefetto di Palermo Antonella De Miro nei confronti di quattro ditte. Si tratta delle imprese 'Kaffeina srl', 'Torrefazione Caffeina' e la ditta individuale di Salvatore Arcuri, i cui titolari risultano coinvolti ne

Mafia : Palermo - Procura chiede oltre 150 anni di carcere per clan Partinico e Borgetto : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Pene per complessivi oltre 150 anni di carcere sono stati chiesti oggi, al termine della lunga requisitoria, dalla Dda di Palermo per dieci imputati sotto processo per il clan mafioso di Partinico e Borgetto. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri di Palermo An

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo (4) : (AdnKronos) - Il procuratore nazionale antiMafia Federico Cafiero De Raho ha ricordato l'impegno di Falcone nella creazione delle direzioni distrettuali antiMafia e della direzione nazionale antiMafia, nate per assicurare un coordinamento efficace delle indagini relative alla criminalità mafiosa. "C

Mafia : atenei a confronto su Convenzione Onu Palermo (3) : (AdnKronos) - Alla rete delle 'Università per la Legalità' hanno aderito 27 atenei italiani e 15 hanno partecipato con propri progetti: Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Luiss Guido Carli, Lumsa Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università