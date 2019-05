ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Alla riunione degli eletti M5s regionali, dopo la Lombardi, arriva anche Giancarloaccolto dagli auguri dei colleghi pentastellati neldel suo: “L’annofacevo ilil governo e un anno dopo cade” dice loro ridendo. “Era una– poi precisa– questo non cadrà perché ha una grande popolarità tra le persone”. Peril Movimento “deve crescere per cambiare, strutturando un livello sul territorio e propone un ‘modello Sicilia’ da applicare a tutte le regioni d’Italia, come struttura di supporto a Luigi Di Maio”. Intanto tiene banco anche la vicenda dei rapporti di forza all’interno del governo tra M5s e Lega: “Se le proposte di Salvini sono fuori dal ‘contratto di governo’ – spiega– per me ...

mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: M5s, la battuta di Cancelleri nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso nasceva il governo, un anno dopo cade” htt… - Cascavel47 : M5s, la battuta di Cancelleri nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso nasceva il governo, un anno dopo cade”… -