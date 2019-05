M5s | cambiano i probiviri Lasciano Fraccaro e Catalfo Di Maio | “I sostituti magari tra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il primo passo della riorganizzazione dei Cinquestelle è la sostituzione dei. Ad annunciarlo è il capo politico, appena riconfermato dal voto online su Rousseau, Luigi Di. A rassegnare le dimissioni sono Riccardoe Nunzia, che – sottolinea Di– portavano avanti questo compito con grandissima generosità e per questo li ringrazio di cuore, ma erano entrambi impegnati uno con il ruolo di ministro e l’altra con quello di presidente della Commissione lavoro al Senato”. Decisioni collegiali, assemblee regionali, Meetup: la ripartenza dal basso del M5s finora solo promessa Sul Blog delle Stelle Diha annunciato una votazione online per individuare i nuovi, “persone che hanno svolto già i due mandati o che stanno per terminarli”. Il ruolo ...

