Lunedì parlerò agli italiani Conte promette chiarezza

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della situazione. Voglio parlare. Questo è il governo del cambiamento: ho sempre rivendicato un cambiamento nel senso delladi intenti rispetto ai programmi, sicurezza del cammino che sia strategico, che proceda in modo lungimirante e senza strappi. Dobbiamo afferrare queste premesse e queste condizioni per poter proseguire”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe, a margine di un evento in Campidoglio.Il vertice di governo è fissato per lunedì. Ancora un paio di giorni, dunque, per smaltire le ultime “scorie della campagna elettorale” e testare il livello di coesione all’interno della maggioranza. “In questi giorni ravviso ancora delle scorie della campagna elettorale che vanno smaltite. C’è ancora super ...

