Luigi Di Maio | La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria | M5s non sa nulla

Luigi Di Maio - colpo mortale : Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli - patto col ministro stracciato : Da Whirlpool colpo durissimo al ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio nella "sua" Napoli: i dirigenti hanno annunciato a sorpresa la chiusura dello stabilimento napoletano che mette a rischio 430 posti di lavoro. L'azienda ha interrotto improvvisamente le trattative in corso con i sindacati, scesi s

Inizia la riorganizzazione del M5s - Luigi Di Maio annuncia : “Arrivano due nuovi probiviri” : Inizia la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle annunciata dal capo politico Luigi Di Maio: Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo si sono dimessi da probiviri. I loro sostituti, fa sapere lo stesso Di Maio, saranno scelti con una votazione online, così "come previsto dallo statuto". L'obiettivo è quello di individuare due figure che si possano dedicare a questo incarico "a tempo pieno".

Luigi Di Maio - Emiliano Fittipaldi lo inchioda : "M5s - crollo senza precedenti nella storia politica" : "Per la prima volta nella storia repubblicana un partito, il Movimento 5 Stelle, ha perso più del 50 per cento dei voti in un anno". Emiliano Fittipaldi, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, snocciola questi dati e riflette: "Silvio Berlusconi ci ha messo 25 anni, Matteo Renzi ce ne ha mes

Luigi Di Maio offre la testa di Giulia Grillo a Matteo Salvini : cosa si nasconde dietro alla mossa : I rapporti di forza nel governo, dopo le elezioni Europee, sono mutati. Non poteva essere altrimenti dopo il botto della Lega e il tracollo del M5s. Matteo Salvini, pur senza chiedere rimpasti, ha messo in chiaro che ora si deve procedere senza indugi sui punti del programma a lui più cari: autonomi

Gli iscritti del M5s hanno confermato la fiducia a Luigi Di Maio : Luigi Di Maio (foto: Stefania D’Alessandro/Getty Images) Luigi Di Maio rimarrà il capo politico del Movimento 5 stelle nonostante gli insuccessi alle amministrative e il pessimo risultato delle europee (la formazione è scesa dal 34% delle politiche del 2018 al 17% di domenica scorsa). Gli iscritti della piattaforma Rousseau hanno rinnovato con un voto online, chiesto dallo stesso vicepremier, la fiducia nei suoi confronti con l’80% ...

Luigi Di Maio - Roberto Fico non vota su Rousseau : scomunica al capo M5s? : Come previsto, Luigi Di Maio è salvo. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha confermato, con una maggioranza schiacciante, 4 voti contro 1, l' 80%, la fiducia al capo politico del M5S: i sì sono stati 44.849 contro 11.278 no. «Battuto ogni record», è il commento del Blog Cinque Stelle. E il vice

Luigi Di Maio - confermato ma "sotto protezione" : “È il momento dell’umiltà” dice Luigi Di Maio subito dopo aver incassato la conferma quale leader politico dall’80% dei circa 56mila votanti. Ma è anche un momento complesso per il capo politico e per tutto il Movimento, incerto sul futuro del governo come anche sulla situazione interna, tutt’altro che pacificata dalla consultazione online e percorsa trasversalmente da veleni e ...

Luigi Di Maio confermato capo politico M5s : “È solo primo passo - ora parte riorganizzazione” : Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti del Movimento 5 Stelle per averlo confermato capo politico pentastellato e annuncia importanti novità per la struttura organizzativa del partito. Secondo il vicepresidente del Consiglio quello di oggi è solo "il primo passo per avviare una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle".

M5s - Luigi Di Maio confermato con l'80% su Rousseau : un voto contro Alessandro Di Battista : La messinscena è finita, ecco il verdetto del voto sulla piattaforma Rousseau: Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5s con l'80% dei voti, rende noto il portale grillino ilblogdellestelle.it. Il risultato viene così presentato: "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle

Il voto su Rousseau e l'equilibrio impossibile che attende Luigi Di Maio : Scontato l'esito del referendum per confermare il capo, i Cinque stelle affrontano la batosta delle europee con un menù già visto. Chi si ricorda il video a tre sul caso di Quarto? Quarto, su Facebook la difesa Di Maio, Fico e Di Battista"

Luigi Di Maio - indiscreto Tav : pronto a far saltare la testa di Danilo Toninelli per salvarsi : Dopo il colpo basso subito alle elezioni Europee, il M5s rischia di restare travolto quando Matteo Salvini passerà all'incasso, pretendendo che il cantiere della Tav Torino-Lione vada avanti senza altre perdite di tempo. Con gli equilibri ribaltati dalle urne, per i grillini è ormai impossibile ferm