Lucca | 50enne accoltellato davanti casa | è grave A dare l’allarme la madre

Giallo a Lucca : 50enne ritrovato morto in casa - sul corpo diverse ferite da taglio : È Giallo a Lucca. Stamani, mercoledì 17 aprile, il corpo senza vita di un uomo di origine cingalese Roshan Silva Kalukankanamalage (50 anni) è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione sita nel cuore della "Città Bianca". Il cadavere presentava numerosi tagli sul corpo, in particolare sui polsi e - come precisato anche dal quotidiano La Nazione - gli inquirenti pensano di trovarsi di fronte ad un caso di omicidio. Il ritrovamento In ...