Luca Palamara si difende | Mai preso soldi | ma il ministero manda gli ispettori

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Glideldella Giustizia incaricati dal Guardasigilli di fare accertamenti sul caso del ‘mercato delle toghe’: è sotto i riflettori di Alfonso Bonafede il caso scoppiato dopo l’inchiesta che vede indagati alcuni nomi illustri della magistratura, tra cui un consigliere del Csm, Luigi Spina, e l’ex membro del Consiglio, quest’ultimo accusato di corruzione per aver ricevuto viaggi, anelli e decine di migliaia di euro per pilotare le nomine dei magistrati a capo delle Procure.Di fronte ai pm di Perugia,- sentito ieri e oggi per oltre sette ore - ha respinto l’accusa di avere ricevuto 40mila euro dagli avvocati Calafiore e Amara per favorire la nomina, non andata in porto, di Giancarlo Longo a procuratore di Gela. “Ho chiarito la mia totale estraneità a questa vicenda e sui fatti relativi ai ...

fattoquotidiano : TOGHE&MAZZETTE L’accusa: “40mila euro per trasferire il pm sul caso Eni” #FattoQuotidiano #edicola #31maggio - SkyTG24 : “È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso”: in queste ore è tornato virale online il… - fattoquotidiano : Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza: “Indagato per corruzione” -