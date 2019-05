LIVE Toronto-Golden State NBA | Gara-1 Finals 2019 in DIRETTA | Raptors avanti

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladiWarriors,-1 delle NBA. Comincia dal Canada la finale tra la vincitrice della Eastern Conference e quella che ha vinto la Western Conference. Mai, nelle sue precedenti quattro apparizioni consecutive alle, tutte contro i Cleveland Cavaliers,aveva dovuto cedere il vantaggio dell’eventuale-7 in casa. Ihanno chiuso con un miglior record nella stagione regolare, nonostante il secondo posto alle spalle dei Milwaukee Bucks. Proprio quest’ultimi sono stati sconfitti dainella finale di Conference per 4-2, dopo che Leonard e compagni avevano perso le prime due partite., invece, ha dominato contro Portland, realizzando quello che in America viene chiamato “sweep”. Un netto 4-0 con Curry e Thompson protagonisti ed oltre a loro ...

