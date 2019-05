LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA | risultati 31 maggio Nadal perde il primo set del

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal vince anche il secondo set. Federer va al quarto turno. Paire e Nishikori agli ottavi : Muguruza avanti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal vince il primo set. Federer va al quarto turno. Paire agli ottavi : Muguruza avanti. Eliminata Karolina Pliskova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Attesa per Nadal e Federer. Eliminata Karolina Pliskova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 31 maggio. Nadal - Federer e Pliskova in campo - tanti i terzi turni di livello : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata del Roland Garros 2019, con la quale si iniziano i terzi turni della parte bassa di tabelloni maschile e femminile. Tornano in campo i big: Rafael Nadal e Roger Federer assolveranno i loro impegni su due campi diversi. Il Court Philippe Chatrier ospiterà il mancino di Manacor nel suo incontro con il belga David Goffin, mentre lo svizzero sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen contro ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso e Fognini al terzo turno! Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic - Osaka e Halep : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 6-3 6-3 - l’azzurro vola al terzo turno! Il ligure se la vedrà contro Bautista-Agut : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 6-3 2-3 - l’azzurro conquista il break nel quarto set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini comanda contro Delbonis - Del Potro vince al quinto! Avanti Djokovic e Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 4-3 - il ligure recupera il break di ritardo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 2-1 - l’azzurro prova a reagire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 2-5 - l’argentino spreca la prima chance di chiudere il secondo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Fognini vince il primo set; avanti Thiem - Djokovic e Osaka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-4 nel primo set - l’azzurro in vantaggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-4 nel primo set - l’argentino passa a condurre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...