L' Italia sbatte sul muro col Messico I campioni penalizzati da Trump

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della diciottesima tappa : che numero Cima! Ackermann sbatte i pugni ma si riprende la maglia ciclamino : Quella che doveva essere una sfida diretta tra Pascal Ackermann e Arnaud Démare sul traguardo di Santa Maria di Sala, alla fine è risultata una beffa per i contendenti alla maglia ciclamino; e una gioia per la fuga e per i colori italiani, con l’inaspettata vittoria di Damiano Cima che è riuscito a resistere per pochissimi centimetri alla rimonta del gruppo e a regalare la gioia più grande alla sua Nippo-Vini Fantini e il quinto sigillo in ...