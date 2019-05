L’Istat rivede al ribasso il Pil | -0 | 1% su base annua 

L’Istat rivede il Pil per 2017 e 2018. Aumenta il debito pubblico : è al 132 - 2% : L'Istat ha pubblicato una nuova versione dei dati sui conti economici nazionali e su quelli delle amministrazioni pubbliche per il 2017 e il 2018. Ricalcolato il Pil nominale che è stato stimato superiore di 3,2 miliardi per il 2017 e di 3,miliardi per il 2018. Aggiorna le stime del debito pubblico la Banca d'Italia: nel 2018 sale al 132,2% del Pil.Continua a leggere