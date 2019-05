L' inappropriata retorica della parata militare del 2 giugno

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il prossimo 2, per festeggiare la festaRepubblica, si terrà l’ennesima, appena stemperata dalla modesta presenza di una piccola componente civile: un gruppetto di sindaci, un po’ di personale non armato, qualche ragazzo e ragazza del servizio civile.E nonostante la buona volontàministra Trenta - che dedica la sfilata di quest’anno al tema dell’inclusione - lala fa da padrona: 2-3 milioni di euro spesi per far marciare i soldati armati, far volare le frecce tricolori, far sfilare i mezzi militari con cannoncini e mitragliatrici.Il 2è una festa bellissima: ricorda la vittoria al referendum del 1946Repubblica sulla monarchia. Le forze armate hanno già la loro giornata, il 4 novembre. La festa del 2dovrebbe essere celebrata in modo diverso, non con ...

