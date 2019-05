Lido 84 | il ristorante da tenere d’occhio

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Riccardo Camanini La vista al84 Cacio e pepe ‘en Vessie’: un signature dishRiso, Aglio Nero, Frutti Rossi: un signature dishSpaghettone, Burro, Lievito di Birra: un signature dishAmuse bouche: il menù adessoSpaghetto ai ricci di mare: il menù adesso84 ore e 11 minuti di Pastasciutta: ora in menùTartare di seppia: ora in menùTotano al curryCuore di alce con fungo spugnola: il menù oraLo "spiedo bresciano" di sardaChef in sala per il servizioLa carta dei vini: un percorso da Gardone a Gardone (passando per la Francia)84, Gardone Riviera84, sul Lago di GardaDa Bogotà a Zagabria quando scoprono che sei italiano, tutti ti fanno un solo nome: Riccardo Camanini. Dal Messico ti chiedono di accompagnarli fino a Gardone Riviera al suoe in Thailandia sperano che tu possa trovargli un tavolo saltando la lista di attesa. È così da un paio d’anni e ora la classifica più ...

