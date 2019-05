huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Solo in Italia palazzo Chigi, il cuore del governo, è il luogo in cui abita un tragicopolitico, con l’avvocato Giuseppe Conte che, a metà pomeriggio, annuncia che “sarà perseguita in giudizio la talpa” che ha diffuso la bozza delladi rispostaCommissione europea sulla procedura di infrazione. Annuncio che arriva dopo una analoga smentita da parte del Tesoro, in un clima di panico, incertezza. Per dirla in modo tanto gergale, quanto efficace, di casino mai visto.E solo in Italia questo giallo avviene sullo sfondo di un contesto drammatico per il paese, in cui si spalancano le porte di una nuova crisi economica: lo spread che vola a 290 punti, i titoli di Stato a cinque anni giudicati dai mercati più rischiosi di quelli della Grecia, l’Istat che, con i suoi dati, seppellisce la ...

MichelaRoi : RT @LelloForlini: Lettera Ue: il vuoto attorno alla pochette Lettere riservate passate ai giornali all'insaputa del premier, smentite e con… - rossomalpelo47 : RT @HuffPostItalia: Lettera Ue: il vuoto attorno alla pochette - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Lettera Ue: il vuoto attorno alla pochette -