Lettera a Ue, Mef nega anticipazioni

Il ministero dell'Economia precisa che ladi Tria, in risposta ai rilievi dell'Unione europea sui conti pubblici, non è stata ancora inviata a Bruxelles. Il Mef in una nota "smentisce nel modo più categorico le notizie di stampa che anticiperebbero i contenuti dellache il ministro Tria si prepara a inviare alla Commissione europea. Tali contenuti non corrispondono alla realtà. Come si potrà constatare quando si prenderà visione della".(Di venerdì 31 maggio 2019)