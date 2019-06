Lega e 5 Stelle | il dietro le quinte Governo | resta lo spettro della crisi

Di chi è la «manina» dietro la lettera di Tria all’Ue? La Lega accusa i 5 Stelle : «Così il governo è finito» : Accuse tra gli alleati. Il capo del governo Conte: «Faremo anche verifiche giudiziali». E annuncia un discorso agli italiani per il prossimo lunedì

Ballando con le stelle - Milly Carlucci non perde le speranze su Maria De Filippi : "Magari in colLegamento..." : Sono rimasti in sei a contendersi la vittoria a Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai1. Sono Lasse Matberg, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Nunzia De Girolamo. Intervistata dal Corriere, la conduttrice puntualizza che la sua trasmissione è molti diversa da Amici

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : "Raffaella Carrà ad Amici? Può andare dove vuole. Maria De Filippi in futuro ospite o in colLegamento da Canale 5" : Andrà in onda domani la finale di Ballando con le Stelle, il celebrity talent condotto da Milly Carlucci su Rai1. A contendersi la vittoria sono rimasti in sei: Lasse Matberg, Angelo Russo, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Dani Osvaldo e Nunzia De Girolamo.Intervistata dal Corriere, la conduttrice ci tiene a evidenziare la diversità ontologica con i programmi di Maria De Filippi, che comunque vorrebbe ancora come ospite: "Noi mescoliamo tanti ...

Salvini ha vinto le elezioni : Lega primo partito - crollo 5 stelle - al Pd le città : Le elezioni di domenica 26 maggio 2019, hanno sancito il rafforzamento del centrodestra anche alla luce del risultato delle...

Europee - la Sicilia rimane ai 5 stelle ma la Lega prima a Lampedusa e nel Messinese. L’appoggio dei Genovese? È un flop : L’ex partito del Nord è il più votato nell’estremo Sud d’Italia. A Lampedusa il partito di Matteo Salvini incassa il primato Siciliano: il 45,85 % ha votato Lega. Cinque anni fa, in tutta l’Isola, il Carroccio aveva ottenuto lo 0,86%, alle politiche aveva preso il 5, ora passa al 20,77 perceto. La Sicilia, però, resta a trazione M5s che ottiene il 31,18 per cento, ed è il primo partito in tutte e 9 le province Siciliane. Il movimento di ...

Europee - analisi dei flussi Swg : “La Lega prosciuga M5s e Forza Italia. Il 40% degli ex elettori 5 stelle si è astenuto” : Il boom della Lega alle elezioni Europee arriva soprattutto da due fonti: il Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini, infatti, cresce ovunque da Nord a Sud grazie ai voti sottratti agli alleati di governo e a quelli del centrodestra. Almeno secondo l’analisi dei flussi del voto realizzata da Swg che delinea un quadro in cui il Carroccio è il nuovo partito della Nazione. La Lega, infatti, guadagna 3 milioni di voti contro ...

Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5s finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...

Europee : Lega Nord al primo posto - a seguire PD e Movimento 5 Stelle : Dopo le elezioni Europee la Lega Nord si afferma come primo partito in Italia con un punteggio del 34,34%, seguito da Partito democratico al 22,7% e Movimento 5 Stelle al terzo posto con un punteggio del 17,1%; sicuramente uno sconvolgimento degli equilibri politici in un così delicato sistema di governo in piedi ormai dal 1° giugno dello scorso anno. Le prime dichiarazioni Secondo Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro ...

Elezioni europee 2019 : è boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...

Elezioni europee 2019 - tutti i risultati : Lega primo partito - il Pd supera i 5 Stelle | Tutti i risultati in diretta : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza nelle Elezioni europee. Il partito Democratico precede invece il Movimento 5 Stelle. Poi Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4 per cento

Elezioni - exit poll : Lega primo partito con il 27-31%. Pd con il 21-25 davanti ai 5Stelle scesi al 18-22 : La Lega primo partito, con il 27-31% dei voti. Pd con il 21-25% davanti al Movimento 5 Stelle, sceso al 18-22. Forza Italia all’8-12 %, Fratelli d’Italia al 5-7, +Europa tra il 2,5 e il 4,5. Gli exit poll dei risultati delle Elezioni Europee fotografano un scenario italiano profondamente cambiato rispetto alle politiche di un anno fa, con i Pentast...