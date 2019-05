Lecce | riaperto il caso di Marianna Greco | uccisa a coltellate Marito indagato per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un’unghia spezzata e tre tagli su tre dita della mano destra ritenuti compatibili con ferite da difesa. E poi quei quattro fendenti al collo, profondi e incompatibili con quelli di lieve intensità che sono associati ai casi di suicidio. Sono questi alcuni degli elementi chiave che i famigliari di, la 37enne trovata morta nella sua abitazione di Novoli () il 30 novembre del 2016, hanno inviato alla Procura. Perché sono da sempre convinti che lei non si sia tolta la vita. I loro dubbi e perplessità hannole indagini e portato ildella vittima, il 43enne Emanuele Montinaro, ad esserecon l’accusa di omicidio volontario. Un avviso di garanzia che consentirà all’uomo di nominare propri consulenti che avranno la facoltà di partecipare all’autopsia. La salma della donna sarà infatti riesumata, come disposto dal sostituto procuratore ...

