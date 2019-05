Lecce | riaperto il caso di Marianna Greco | il marito è indagato per omicidio

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 31 maggio 2019) Per due anni e mezzo gli inquirenti hanno creduto si fosse trattato di un suicidio. L'uomo nega di averle fatto del male

