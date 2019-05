Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al ritiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Le notizie del giorno – La bomba sul Napoli - Sergio Ramos nei guai e ribaltone in Serie B : Le notizie del giorno – Alla base del probabile addio di Sergio Ramos al Real Madrid, infatti, sembrerebbero esserci motivi che con il calcio hanno poco a che fare. Secondo ‘El Mundo Depurtivo’, che fa riferimento ad un indiscrezione del giornalista dell’ABC Rubén Cañizares al programma ‘El golazo de Gol’, al capitano dei blancos non basterebbero 12 milioni di euro l’anno per poter ripagare il debito con il Banco Santander che ...

Ultime notizie Roma del 29-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale l’appuntamento con il formazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura della politica flat Tax da 30 miliardi a regime decreto sicurezza e caso del viceministro rixi per il quale domani è prevista la sentenza sulle cosiddette spese pazze in regione liguria questi i punti del rilancio di Salvini sul Governo dopo il trionfo degli europei per la lega e 5 Stelle attaccano con Di ...