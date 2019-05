Le elezioni fantasma in Algeria

Secondo i giornali - Sandro Gozi - candidato alle prossime elezioni europee con “En Marche” - è indagato per una “consulenza fantasma” : Sandro Gozi, ex sottosegretario con delega agli Affari europei nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, è indagato dal Tribunale Unico di San Marino per una “consulenza fantasma” da 220mila euro, scrivono ANSA e altri giornali. Gozi, che è candidato