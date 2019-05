Le convocate azzurre al Mondiale di calcio femminile

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019/ Lista convocate Italia : 23 azzurre del c.t. Bartolini : MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: Lista convocate Italia, le 23 azzurre. Oggi il c.t. Milena Bertolini ha comunicato alla FIFA i nomi della Lista definitiva.

Mondiali calcio femminile 2019/ Lista convocate Italia - chi saranno le 23 azzurre? : Mondiali calcio femminile 2019: Lista convocate Italia, chi saranno le 23 azzurre? Oggi il c.t. Milena Bertolini comunica alla FIFA la Lista definitiva.

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. Malinov e Lucia Bosetti guidano le azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Opole (Polonia) dal 21 al 23 maggio. Le azzurre affronteranno le padrone di casa, la Thailandia e la Germania: un trittico importante per la nostra formazione che vuole incominciare al meglio il proprio cammino anche se deve fare a meno di tantissime stelle. Non vedremo infatti ...

Basket – Tutto pronto per gli Europei femminili : 8 amichevoli prima dell’esordio per le 17 azzurre convocate : Partiranno da Treviso le 17 azzurre convocate in vista degli Europei femminili di Basket 2019: saranno 8 le amichevoli prima dell’esordio Il 23 maggio a Treviso prende il via il raduno della Nazionale Femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Lettonia e Serbia). Lo staff tecnico coordinato da Marco Crespi ha diramato l’elenco delle 17 azzurre che si alleneranno per due settimane alla ...

Basket femminile - le convocate dell’Italia per il raduno che porterà agli Europei. Tra loro le 12 azzurre per la rassegna continentale : Sono state diramate poco fa dal settore agonistico della FIP le convocazioni per quel che riguarda il raduno della Nazionale di Basket femminile che porterà verso gli Europei di Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Questi i nominativi delle atlete scelte da coach Marco Crespi, che raggiungeranno Treviso il 23 maggio e dalle quali usciranno le 12 che prenderanno parte alla rassegna continentale: 3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, ...

Boxe - 16 azzurre convocate per il training camp ad Assisi - presenti le big : Da venerdì 10 a domenica 19 maggio si svolgerà ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato, il training camp della Nazionale Italiana Femminile di Boxe. Un raduno che servirà alle nostre atlete per preparare gli Europei, che si terranno a fine giugno a Minsk (Bielorussia). Sono 16 le atlete convocate, tra cui troviamo le big del movimento azzurro come Irma Testa, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Roberta Bonatti, Assunta Canfora, Angela ...

Ecco le 26 azzurre convocate nel primo raduno in vista del Mondiale : L’Italia di Milena Bertolini, l’Italia che prenderà parte ai Mondiali di “Francia 2019”, l’Italia che i tifosi sosterranno nel prossimo mese di giugno ha iniziato il suo processo di trasformazione.Avevamo lasciato 24 azzurre, protagoniste delle sfide contro Polonia e Irlanda, e nel primo raduno previsto dalla selezionatrice italiana ne ritroveremo 26.La CT Bertolini ha comunicato i nomi delle 26 atlete che dovranno riuscire a ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Cavalese : 19 azzurre - rientrano Sorokaite e Caterina Bosetti : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il secondo collegiale che si svolgerà da domani al 9 maggio a Cavalese (in provincia di Trento). Il gruppo sarà composto da 19 atlete, saranno infatti disponibili anche le ragazze che sono state eliminate ai quarti di finale dei playoff scudetto: pensiamo a Indre Sorokaite, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale. Naturalmente assenti ...

Boxe - le convocate dell’Italia per il collegiale di Assisi : 17 azzurre in raduno - ci sono le big : La Nazionale Italiana di Boxe femminile svolgerà un raduno ad Assisi dal 23 aprile al 5 maggio. Ben 17 azzurre (16 elite e 1 youth) sono state convocate per il collegiale che andrà in scena al CNP di Santa Maria degli Angeli. sono presenti le nostre big Irma Testa, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Roberta Bonatti, Assunta Canfora, Angela Carini, Flavia Severin che si prepareranno per i prossimi appuntamenti (a fine giugno sono in programma gli ...

Volley femminile - la stagione dell’Italia inizia il 23 aprile : le azzurre convocate per il primo collegiale : La stagione della Nazionale Italiana di Volley femminile incomincerà ufficialmente martedì 23 aprile quando inizierà il primo collegiale al Centro Pavesi di Milano. Il CT Davide Mazzanti ha convocato 14 azzurre che rimarranno nel capoluogo meneghino fino a domenica 28 aprile: sono ovviamente assenti tutte le big che sono attualmente impegnate nei playoff scudetto. Mancano le varie Paola Egonu, Miriam Sylla, Cristina Chirichella, Ofelia Malinov, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia - 30 azzurre selezionate da Mazzanti. Ci sono tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Nations League 2019, il torneo itinerante che si disputerà tra maggio e giugno (sono previsti cinque blocchi di gare, 15 partite totali prima della Final Six). Il coach delle vicecampionesse del mondo ha selezionato 30 giocatrici, la lista verrà ridotta a 25 atlete entro il prossimo 11 maggio e per ogni finestra di incontri verranno chiamate 14 ...

Tennis - Fed Cup 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Come arrivano le azzurre alla “sfida salvezza” contro la Russia : Sabato e domenica si giocherà Russia-italia, spareggio per non finire nella “Serie C” di Fed Cup, il teatro di gara sarà il CSKA Indoor Track and Field Complex di Mosca e la superficie sarà la terra battuta, al coperto. Vediamo Come arrivano le convocate azzurre a una sfida che le vede sicuramente sfavorite contro la squadra di casa che sarà guidata da Daria Kasatkina e Anastasia Pavlyuchenkova. CAMILA GIORGI (numero 31 del mondo) L’eterna ...