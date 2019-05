L’assorbente che fa traboccare il vaso

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Le pari opportunità sono un argomento bipartisan, di cui si parla spesso - magari in termini retorici, all’interno dell’ambito del politically correct. Ma qual è veramente il punto di rottura per le donne rispetto alle disuguaglianze di genere? Dove si colloca la soglia al di sopra della quale certe scelte o politiche sono ritenute socialmente inaccettabili? La cosiddetta “tampon tax” sembra essere diventata la battaglia simbolo di una generazione di donne che non si arrendono, e che vogliono essere ascoltate.Spesso sento dire che i giovani di oggi sono disimpegnati e egoisti. Quelli che ricordano con piacere il “cambiamo tutto” del 1968 lamentano l’assenza dei giovani nelle piazze.Così, adesso che i giovani si stanno organizzando e stanno manifestando - con impressionanti rivelazioni e argomentazioni altamente coerenti - ...

