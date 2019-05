calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) “è strepitoso, completo sotto ogni punto di vista, se illo vorrà, sa che Jordan ama la città die quindidiperlì. Ilha sempre fatto apprezzamenti, ma non ci sono mai state trattative. Ieri non ci siamo incontrati perché ero ad Empoli con il presidente Corsi che ha firmato per la cessione di Di Lorenzo“. Queste le parole del procuratore di, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. “Da quando faccio questo lavoro, ho sempre provato a chiudere accordi e trattative con chi vuole realmente i miei assistiti. Parlate con Giuntoli sulle possibilità di vedere, piace a tutti nella società. Ilè stato bravo su Di Lorenzo ad andare in anticipo, farei altrettanto con Jordan”. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le ...

CalcioWeb : L'agente di Veretout: 'Ama Napoli, faremo di tutto per portarlo lì' - SSCNapoliNews : L’agente di Veretout: «Se lui sceglierà il Napoli lavorerò per portalo a Napoli» - napolista : L’agente di #Veretout: «Se lui sceglierà il #Napoli lavorerò per portalo a Napoli» Molto probabilmente lascerà la… -