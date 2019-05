L’addio di De Rossi alla Roma visto sui social network

Roma - L’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...

Coreografia Roma-Parma - brividi per L’addio di De Rossi [FOTO e VIDEO] : 1/4 Coreografia De Rossi ...

“Grazie Daniè” – Brusco lancia un’instant song per L’addio di De Rossi alla Roma [VIDEO] : Grazie Daniè, Brusco lancia l’inno per l’addio di De Rossi alla Roma ‘Grazie Daniè‘ è il titolo dell’instant song lanciata venerdì 24 maggio su YouTube dal cantante Romano Brusco. Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. ‘Grazie Daniè’ é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e ...

Roma - Lippi commenta L’addio di De Rossi : “grande dispiacere - sono legato a lui con il cuore” : A margine della Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio alla Roma di Daniele De Rossi, giocatore al quale è sempre stato molto legato fin dai tempi dei Mondiali 2006 “De Rossi? Daniele è una di quelle persone alle quali sono maggiormente legato con il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un po’ che non sia finita così bene con la Roma, così come mi è dispiaciuto per ...

DalL’addio alla Roma di De Rossi alla salvezza del Parma - D’Aversa : “dispiace per come sia andata” : L’allenatore del Parma ha parlato della stagione quasi conclusa, soffermandosi anche sulla situazione De Rossi “Quando ho giocato in Serie A, De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Roberto D’Aversa parla così del ...

Cassano a Tiki Taka sulL’addio di De Rossi : “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa” : Antonio Cassano, in un video messaggio mandato a Tiki Taka ha detto la sua sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma: “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa. Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli ‘scarponi’ che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni“. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

De Rossi - dopo L’addio ultrà della Roma contro Pallotta : “Società incompetente” : Uno striscione: “Figli di Roma, capitani e bandiere. Ecco il rispetto e l’amore che questa società non potrà mai avere”. Accanto, una croce e una bandiera americana rovesciata. È questa la protesta degli ultrà della Roma per la decisione del club di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi, capitano dei gialloRossi. Appena ieri, il giocatore aveva chiarito: “Io vorrei giocare, loro non vogliono”, annunciando di aver ...

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sulL’addio di De Rossi - sullo stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...

La rassegna stampa di mercoledì 15 maggio – La finale di Coppa Italia e L’addio di De Rossi alla Roma in primo piano [FOTO] : 1/5 ...

Daniele De Rossi e L’addio alla Roma : bookmakers fiduciosi per un suo gol contro il Parma : Daniele De Rossi ha deciso di lasciare la Roma, la partita contro il Parma sarà dunque l’ultima in giallorosso Giocherà la sua ultima partita con la Roma contro il Parma, domenica 26 maggio. Daniele De Rossi lascerà la squadra con cui ha debuttato 18 anni fa, un addio imminente che è valso subito il primo tributo dei bookmaker. In vista dell’appuntamento finale con i gialloRossi, i betting analyst, riporta Agipronews, ...

Zaniolo commosso per L’addio di De Rossi alla Roma : “non nascondo che mi è scesa qualche lacrima” : Niccolò Zaniolo commenta l’addio alla Roma di Daniele De Rossi: le parole del centrocampista giallorosso ”Non mi intrometto nelle scelte della società e di Daniele ma perdere un capitano così e una persona così dentro lo spogliatoio di certo sarà pesante. Io posso soltanto ringraziarlo per avermi accolto alla Roma come un figlio e avermi trattato come un figlio‘‘. Sono le parole del centrocampista della Roma, ...

AS Roma : De Rossi annuncia L’addio - finisce un’altra epoca : Roma – La carriera in giallorosso di Daniele De Rossi si chiudera’ al termine di questa stagione, nella gara con il Parma all’Olimpico. “Sara’ la fine di un’era”, scrive la Roma su Twitter. La societa’ sul proprio sito ha pubblicato un lungo comunicato dedicato all’addio di ‘Capitan futuro’. Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della societa’, De Rossi ha ...

De Rossi annuncia L’addio alla Roma dopo 18 anni : La gara col Parma del 26 maggio all’Olimpico sarà dunque l’ultima di Daniele De Rossi in giallorosso. De Rossi ha ufficialmente ereditato la fascia di capitano da Totti a seguito del ritiro dell’ex n.10 nel maggio del 2017. Il giocatore spiegherà oggi la decisione di lasciare Trigoria per proseguire a 35 anni con una nuova avventura lontano dalla C...