La strategia di Di Maio dopo la batosta e il plebiscito

Luigi Di Maio - cambio di strategia : "La faccenda si allarga - nei guai tutta la Lega". Bomba-Siri su Salvini? : cambio di linea brusco nel Movimento 5 Stelle. Ai suoi Luigi Di Maio ha chiesto di non insistere più sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Ovviamente il garantismo (questo sconosciuto) non c'entra, e non è nemmeno un "favore" all'alleato Matteo Salvini.