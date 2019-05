La rivolta dei generali | Non andiamo alla parata del 2 giugno

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “non ci sarò, attendo un clima più sereno”, con queste parole - affidate all’AdnKronos, il generale Mario Arpino - già capo dello Stato della Difesa - annuncia che non parteciperanno al tradizionale evento del 2. Non è il solo ad aver preso questa decisone: con lui ci sono Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica, e Leonardo Tricarico, anche lui in passato al vertice dell’Aeronautica. “Non è tollerabile - spiega ancora Arpino - la gogna mediatica a cui sono stati sottoposti i pensionati. Non ne faccio una questione personale: trovo inaccettabile sentire parlare di pensioni d’oro, quasi incitando all’odio di classe”“Sarebbe ipocrita da parte mia - prosegue - stringere le mani di chi ha tagliato le pensioni. Non è una colpa, ma un merito ...

