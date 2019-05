La risposta di Giovanni Tria alla lettera Ue | Taglieremo il welfare

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia dinel periodo 2020-2022”, con queste parole - secondo quanto apprende l’AdnKronos,risponderàdell’Unione europea. “Inoltre siamo convinti che una volta che il programma di bilancio sarà finalizzato in accordo con la Commissione europea, i rendimenti dei titoli di Stato italiani diminuiranno e le proiezioni relativespesa per interessi saranno riviste al ribasso”, si legge, stando all’AdnKronos, nelladel ministro dell’Economia a Bruxelles.

