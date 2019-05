La Quiche Lorraine | la francese più famosa

ilfogliettone

(Di sabato 1 giugno 2019) Ecco la ricetta della, tipico piatto della cucina, facile da realizzare e con un sapore semplice ma deciso. Il ripieno di questa torta salata consiste in un composto di uova, pancetta e formaggio. Ottimo come secondo piatto o per uno sfizioso aperitivo con gli amici o in famiglia.irp Ingredienti (per uno stampo da 26 cm)200 gr di farina 00 - 100 gr di burro - 60 ml di acqua - 1 cucchiaino di sale - 150 gr di pancetta - 100 gr di gruviera - 3 uova - 200 ml di panna fresca - sale - pepeirpProcedimentoIn una ciotola, disponete la farina con al centro il burro tagliato a pezzettini e il sale. Lavorate l'impasto con la punta delle dita fino ad ottenere un composto granuloso. Aggiungete man mano l'acqua fredda e lavorate l'impasto fino a far assorbire completamente l'acqua alla pasta.Formate una palla con l'impasto (che dovrà ...

