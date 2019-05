La nave delle armi arrivata di nascosto a Cagliari | “Caricate bombe per la guerra in

I portuali di Genova hanno vinto : la nave delle armi ha lasciato l’Italia senza caricare nulla : La nave saudita Bahri Yanbu attraccata ieri al porto di Genova per caricare materiale bellico da utilizzare nella guerra in Yemen ha levato gli ormeggi per dirigersi ad Alessandria D'Egitto. Non ha imbarcato né i cannoni né i generatori elettrici militari.Continua a leggere

Bahri Yambu - la nave delle armi - è arrivata a Genova. Portuali in sciopero e presidio dei pacifisti : I lavoratori: "Attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen, noi non carichiamo. La nave è entrata in porto perchè è un diritto, noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo"