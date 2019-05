La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro | aggiornamento Android Q più vicino

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ci sono finalmente novità positive per quanto riguarda il bandettato da Google e soprattutto dagli Stati Uniti, se pensiamo a quanto emerso proprio in queste ore con il cosiddetto20 Pro. Tutti probabilmente ricordano quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, con la rimozione del top di gamma dal programma che avrebbe dovuto portarlo al rilascio dell'Q. Appuntamento attesissimo da coloro che si sono portati a casa il device, che non a caso aveva sollevato non poche discussioni anche qui in Italia. La svolta è arrivata oggi 31 maggio, considerando il fatto che lo stesso20 Pro sia stato nuovamente aggiunto nella lista, come si potrà notare dall'apposita pagina resa disponibile da Google. A questo punto si entra necessariamente nel campo delle ipotesi. Ad esempio, non c’è risposta al quesito relativo alle motivazioni ...

