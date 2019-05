La lotta di classe | il Quarto Cesso | la lezione politica di Sharloti Calenda a Majorino

ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2019) All’indomani delle Europee, la nostra, esaltata dal trionfo elettorale, si è fiondata in un ristorante di Bruxelles con Nazgol, la sua fidata social media manager sciita, e l’adorato yorkshire terrier Sentimenti. Davanti a un piatto di ostriche,trattiene a fatica le lacr

literalbepi : @hulkiepooh comunque per me, queste situazioni dei diritti a livello di lotta di classe internazionale vanno presi… - Ojdadana : @cecaumeno @Comunardo @dall_giovanni @JanSliwa @Enrico71767783 @acaponetto @giukjainx Da 'bravo' e cieco comunista,… - comradfeminist : La lotta al capitalismo non è una priorità di tutti, ma se sei femminista e ciò non rientra nei tuoi obbiettivi pri… -