La guerra è reale con Call of Duty Modern Warfare | il nuovo capitolo torna alle origini

(Di venerdì 31 maggio 2019) Activision ha finalmente rotto gli indugi e annunciato ilof. Una mossa ampiamente prevista da addetti ai lavori e semplici appassionati, che ora trova conferma ufficiale grazie ad un primo, esplosivo trailer del videogame bellico. Il video, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, non ci permette solo di dare uno sguardo a quest'ultima (re)interpretzione della saga FPS più celebre di tutti i tempi, ma anche di scoprirne la data di uscita.ofsarà infatti disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Fan vecchi e nuovi devono allora prepararsi ad un autunno di fuoco grazie ai ragazzi di Infinity Ward, che hanno deciso di riportare in auge il filone, facendo tuttavia a meno di un'indicazione numerica. Si tratta insomma di una ripartenza vera e propria per la ...

