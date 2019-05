La canadese Glowacka stabilisce il nuovo record di planking

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Avete mai sentito parlare del plank? Si tratta di un esercizio statico, specifico per gli addominali, ma capace di far lavorare allo stesso tempo anche altri muscoli del corpo. Tonifica, scolpisce e snellisce il nostro corpo. Per assumere la posizione del plank bisogna, semplicemente, appoggiarsi sugli avambracci e sulla punta dei piedi tenendo le gambe tese e leggermente divaricate. Tutto qui? Direbbero in molti. No, perché l'elemento di difficoltà dell'esercizio consiste nel resistere stando fermi in quella posa per un determinato lasso di tempo. I comuni mortali una volta assunta la tipica posizione resisterebbero circa due-tre minuti e sarebbe già un ottimo risultato.del mondo L'insegnate di yogaDanain quella posa ha trascorso ben quattro ore e venti minuti, stabilendo ildel mondo di. Precedentemente ilfemminile ...