La Brexit sfila a Londra la corona di capitale mondiale della finanza

wired

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il Tower Bridge a(Pixabay) New York strappa alo scettro di. Lo si legge nel Global Regulatory Outlook Report 2019, il settimo studio annuale pubblicato dalla società di consulenza Duff & Phelps, dove si evidenzia come le incertezze politiche ed economiche legate allapossano incidere negativamente sulla stabilità e sull’affidabilitàCity. Tra gli esperti e i manager intervistati nell’indagine, la maggior parte vede oggi New York come il cuore, mentre l’anno scorsoera in cima alla classifica. Nel complesso, New York ha guadagnato in un anno il 10% di “preferenze”, arrivando così ad essere considerata come l’attuale centro degli affari dal 52% degli intervistati. Coloro che invece vedonocome hub finanziario globale sono calati di 17 punti percentuali in un anno, attestandosi sul 36%, ...